El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Los Palacios y Villafranca se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada se presenten algunas nubes altas. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura rondará los 18 grados , con una humedad relativa del 58%, lo que proporcionará un ambiente fresco y agradable para comenzar el día.

A medida que avance la mañana, las temperaturas irán descendiendo ligeramente, alcanzando los 17 grados a la 1 de la tarde. La humedad aumentará un poco, pero se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 60%. El viento soplará desde el noreste a una velocidad de 2 km/h, aumentando gradualmente a 4 km/h en la primera hora del día. Este viento suave contribuirá a que la sensación térmica sea agradable.

Durante la tarde, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 28 grados entre las 3 y las 4 de la tarde. La humedad relativa disminuirá a un 36%, lo que permitirá que el calor sea más llevadero. El viento también se intensificará, alcanzando velocidades de hasta 18 km/h desde el este, lo que podría generar una ligera brisa refrescante.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 27 grados a las 8 de la tarde. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables. Las condiciones meteorológicas seguirán siendo favorables, con cielos poco nubosos y despejados, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:09.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los parques locales.

En resumen, el tiempo en Los Palacios y Villafranca para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la primavera en todo su esplendor, aprovechando las condiciones ideales que ofrece la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.