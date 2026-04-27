El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Osuna, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 24 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 61% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 48% en la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta fresco y cómodo, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad aumentará ligeramente hacia la noche, alcanzando un 64% al final del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sureste con velocidades que oscilarán entre 26 y 38 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 57 km/h. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas, aunque también es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, ya que las ráfagas pueden ser intensas.

No se esperan precipitaciones en la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que al caer la noche, el termómetro marque alrededor de 19 grados . El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 21:06 horas. La visibilidad será excelente durante todo el día, lo que permitirá apreciar la belleza del entorno.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir, explorar y disfrutar de la primavera en su máximo esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.