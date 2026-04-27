El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Morón de la Frontera se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 17 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 53% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 43% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrarán rachas provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 21 y 39 km/h. Estas condiciones de viento pueden generar una ligera brisa, especialmente en las horas de la tarde, lo que será un alivio ante el calor. Sin embargo, es importante tener precaución, ya que las rachas más fuertes podrían afectar a estructuras ligeras o elementos sueltos en el exterior.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya sea para disfrutar de un paseo, practicar deportes o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:07. La visibilidad será excelente, lo que permitirá observar las estrellas una vez que caiga la noche.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar al máximo este día soleado, manteniendo siempre precauciones ante el viento y el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.