El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 15 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

Durante la tarde, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 24 grados hacia las 17:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 42% y el 90% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo conforme se acerque la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica podría ser más fresca en las primeras horas debido a la alta humedad.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sureste con velocidades que variarán entre 2 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Este viento, aunque moderado, podría ser notable en áreas abiertas y podría influir en la sensación térmica, haciéndola más fresca en ciertos momentos.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille durante la mayor parte del día, lo que también podría llevar a un aumento en la radiación solar, por lo que se recomienda tomar precauciones adecuadas si se planea estar expuesto al sol durante períodos prolongados.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando alrededor de 15 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 21:05. En resumen, el tiempo en Montilla para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que promete un día soleado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.