El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente estable en Moguer. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con predominancia de cielos despejados y algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 28 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 14 grados, pero se espera un aumento gradual que alcanzará su punto máximo en la tarde, donde se prevé que el termómetro marque hasta 28 grados. Esta variación térmica sugiere que será un día cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar protección solar, especialmente durante las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo a un 36% en las horas más cálidas. Esto indica que, aunque el ambiente será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un día agradable para disfrutar de la primavera en la localidad.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que oscilarán entre los 7 y 34 km/h, predominando del suroeste. Las ráfagas más intensas se esperan en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, es importante tener precaución, ya que en momentos de mayor intensidad, el viento podría generar algunas molestias, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy se presenta como un día mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado. Es una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, aprovechando las condiciones favorables que ofrece la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.