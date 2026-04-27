El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Martos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 27 de abril de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a media tarde, pero se espera que se recupere hacia el final del día, llegando a un máximo de 23 grados en las horas más cálidas.
La humedad relativa en el ambiente variará a lo largo del día, comenzando en un 80% en la mañana y disminuyendo gradualmente hasta situarse en torno al 39% por la tarde. Esta reducción en la humedad contribuirá a que el calor se sienta más llevadero, especialmente durante las horas centrales del día.
En cuanto al viento, se registrarán vientos del este con velocidades que oscilarán entre los 7 y 17 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Martos pueden planificar actividades al aire libre sin temor a que el tiempo les impida disfrutar de su día.
A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:02. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia la medianoche. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para paseos o reuniones al aire libre.
En resumen, el tiempo en Martos para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.
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