El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Marchena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 15 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas de mayor calor.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 54% por la mañana y descendiendo a un 39% hacia la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo, a pesar de las temperaturas más altas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad puede aumentar ligeramente hacia la noche, alcanzando un 60% al final del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 16 y 24 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 47 km/h en las horas más activas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento también podría generar algunas rachas más intensas, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

En resumen, Marchena disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea aún más placentera. Es un día perfecto para salir y disfrutar del buen tiempo, ya sea en familia, con amigos o en solitario.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.