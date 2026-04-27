El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 18 grados a la 01:00 y 17 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que las temperaturas se estabilicen en torno a los 16 grados entre las 03:00 y las 05:00, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 15 grados, y se espera que continúe su ascenso hasta llegar a los 27 grados a las 14:00 y 15:00. Durante la tarde, las temperaturas se mantendrán agradables, con un pico de 28 grados a las 16:00 y 17:00, antes de descender gradualmente hacia la noche.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 57% a la medianoche y aumentando hasta un 79% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 35% hacia las 16:00 y manteniéndose en niveles similares hasta el final de la jornada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 8 y 19 km/h durante la mañana y la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 09:00 y las 10:00, alcanzando hasta 31 km/h. A medida que avanza el día, el viento se mantendrá constante, con velocidades que rondarán los 28 km/h en las horas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Mairena del Aljarafe podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:34 y el ocaso a las 21:10, brindando una amplia ventana de luz solar para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar del buen tiempo en Mairena del Aljarafe, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.