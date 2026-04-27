El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados a media tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 52% y aumentando gradualmente hasta un 70% en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 27 grados . Sin embargo, la combinación de un cielo despejado y una brisa suave hará que la sensación térmica sea más llevadera.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 15 y 28 km/h. Esta brisa, aunque moderada, será constante y contribuirá a refrescar el ambiente, especialmente en las horas de mayor calor. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 43 km/h en algunos momentos, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Mairena del Alcor pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones son ideales para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en parques y espacios públicos.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados hacia el final del día. La humedad también disminuirá, lo que hará que la noche sea más fresca y agradable. El ocaso se producirá a las 21:09, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un atardecer espectacular.

En resumen, el tiempo en Mairena del Alcor para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y una brisa suave que hará que la jornada sea placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.