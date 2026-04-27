El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

A lo largo del día, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 46% y el 90%, siendo más alta en las primeras horas del día y disminuyendo conforme avance la tarde. Esto puede generar una sensación de calor moderado, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos estar atentos a posibles ráfagas más intensas en las horas de mayor actividad.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. Sin embargo, se prevé una ligera posibilidad de tormentas en la tarde, aunque con un porcentaje muy bajo, del 5%, lo que sugiere que es poco probable que se materialicen.

El estado del cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. En la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco, con temperaturas que descenderán a unos agradables 5 grados .

En resumen, Lucena disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.