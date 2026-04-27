El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lora del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 27 de abril de 2026, Lora del Río se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 15 grados a media mañana.
Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 28 grados hacia las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un leve incremento en la nubosidad, aunque no se anticipan precipitaciones. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 62% por la mañana y descendiendo a un 39% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable.
El viento soplará predominantemente del este, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 15 km/h. A lo largo del día, se prevén rachas que podrían alcanzar hasta los 35 km/h en las horas más cálidas, especialmente en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas y expuestas.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén interrupciones por lluvias ni condiciones adversas.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia las 21:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se producirá a las 21:08 horas.
En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y soleado, con temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseando por el campo, realizando deporte o simplemente disfrutando de la naturaleza. La ausencia de precipitaciones y la baja humedad relativa contribuirán a que la jornada sea placentera y cómoda para todos los habitantes y visitantes de la localidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.
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