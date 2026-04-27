El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Lora del Río se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 15 grados a media mañana.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 28 grados hacia las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un leve incremento en la nubosidad, aunque no se anticipan precipitaciones. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 62% por la mañana y descendiendo a un 39% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable.

El viento soplará predominantemente del este, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 15 km/h. A lo largo del día, se prevén rachas que podrían alcanzar hasta los 35 km/h en las horas más cálidas, especialmente en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas y expuestas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén interrupciones por lluvias ni condiciones adversas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia las 21:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se producirá a las 21:08 horas.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y soleado, con temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseando por el campo, realizando deporte o simplemente disfrutando de la naturaleza. La ausencia de precipitaciones y la baja humedad relativa contribuirán a que la jornada sea placentera y cómoda para todos los habitantes y visitantes de la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.