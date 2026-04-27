El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 25 grados a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que las temperaturas comiencen en un agradable 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados hacia las 06:00 horas. A medida que avance la mañana, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 19 grados a las 11:00 horas.

Durante la tarde, el termómetro podría llegar a marcar hasta 25 grados, especialmente entre las 15:00 y 17:00 horas, cuando se espera que el tiempo sea más cálido. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 21 grados a las 21:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 55% a la medianoche y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 31% hacia las 19:00 horas. Esto sugiere que el ambiente será relativamente seco, lo que contribuirá a la sensación de calor durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el noreste y el este, con velocidades que variarán entre 4 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 42 km/h hacia las 22:00 horas. Este viento podría proporcionar un alivio en las horas más cálidas, aunque también se recomienda precaución, ya que las ráfagas podrían ser intensas en ciertos momentos.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Linares podrán disfrutar de un día soleado sin interrupciones. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, ya sea para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea placentera. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo y mantenerse hidratados, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.