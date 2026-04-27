El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente estable en Lepe, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 14 y 27 grados a lo largo del día. La jornada comenzará con un ambiente poco nuboso durante las primeras horas, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la mañana, las temperaturas irán aumentando, alcanzando los 18 grados a media mañana y llegando a un máximo de 27 grados en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo a un 39% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur, con velocidades que variarán entre 10 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas costeras. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, como paseos en bicicleta o deportes acuáticos.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las condiciones son ideales para disfrutar de un día soleado, ya sea en la playa, en el campo o en cualquier actividad que se desee realizar al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, con temperaturas que descenderán a 19 grados hacia la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable bajo las estrellas.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura. No olviden protegerse del sol y mantenerse hidratados mientras disfrutan de este hermoso día primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.