El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lebrija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 27 de abril de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido pero soportable.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 40% en las horas de la tarde. Esto contribuirá a una sensación de calor más llevadera, aunque es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 14 y 30 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 47 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en momentos puntuales. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría levantar polvo o afectar la estabilidad de estructuras ligeras.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia la tarde-noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:09. La noche se presentará fresca, ideal para actividades nocturnas al aire libre.
En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura. Se recomienda aprovechar al máximo las horas de sol, cuidando siempre de la hidratación y la protección solar.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.
- La jornada del sábado de la Cata de Vino de Córdoba, en imágenes
- Horario de las Cruces de Mayo en Córdoba: cuándo abren y hasta qué hora hay música
- Lluvia sí… de vino, en el sábado de Cata del Vino 2026 en Córdoba: “Todos están buenos, y con una tapa mejor”
- Córdoba despide la Cata del Vino 2026 bajo el sol y da la bienvenida al mayo festivo: 'Se consolida el éxito económico y de convivencia
- Córdoba CF-Sporting de Gijón, en directo | Carlos Albarrán marca el tercer tanto blanquiverde en El Arcángel
- Córdoba se envuelve en claveles en un domingo de júbilo por la Batalla de las Flores: 'Es un día muy especial
- Aucorsa se alía con Google Maps: los cordobeses podrán ver en tiempo real la ubicación de los autobuses en su teléfono móvil
- El Coto Córdoba acaricia la Primera FEB tras destrozar al Amics Castelló en una noche histórica