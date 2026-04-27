El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido pero soportable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 40% en las horas de la tarde. Esto contribuirá a una sensación de calor más llevadera, aunque es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 14 y 30 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 47 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en momentos puntuales. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría levantar polvo o afectar la estabilidad de estructuras ligeras.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia la tarde-noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:09. La noche se presentará fresca, ideal para actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura. Se recomienda aprovechar al máximo las horas de sol, cuidando siempre de la hidratación y la protección solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.