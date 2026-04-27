El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales de la tarde. Este aumento en la temperatura, combinado con la ausencia de nubes significativas, hará que la sensación térmica sea bastante cálida, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y utilicen protección solar, ya que la radiación UV puede ser intensa.

La humedad relativa en la región se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 49% por la mañana y descendiendo a un 31% durante la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más seco y cómodo, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre los 9 y 11 km/h. Este viento será más notable en las primeras horas del día, pero se suavizará a medida que avance la tarde. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor en los momentos más cálidos del día.

No se esperan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:24 y el ocaso a las 21:02, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.