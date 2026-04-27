El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

Hoy, 27 de abril de 2026, Isla Cristina se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 16 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo a un 64% hacia el mediodía. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura podría ser notable, especialmente en las primeras horas. No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h. En las primeras horas, se prevé que el viento sea más suave, aumentando su intensidad hacia la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en la costa, donde el viento puede ser más perceptible. A lo largo de la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 25 grados , lo que hará que el ambiente sea agradable para disfrutar de la playa o paseos por la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 19:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:15. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la velada sea ideal para actividades al aire libre, como cenas en terrazas o paseos nocturnos.

En resumen, el día en Isla Cristina se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. La comunidad y los visitantes podrán aprovechar al máximo este día primaveral, disfrutando de la belleza natural y la tranquilidad que ofrece la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.