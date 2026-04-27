El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales del día, pero sin afectar significativamente la luminosidad. La temperatura comenzará en torno a los 18 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 15 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% a primera hora y disminuyendo a un 44% hacia el mediodía. Esto sugiere un ambiente relativamente seco, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente, especialmente en las zonas costeras.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Huelva podrán disfrutar de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados a las 21:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:14 horas.

En resumen, Huelva disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea aún más placentera. Es un momento ideal para salir y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.