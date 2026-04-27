El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día agradable. A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán despejadas, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 18 grados .

Durante la tarde, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando máximas de hasta 28 grados . Este incremento en el calor se verá acompañado de una humedad relativa que variará entre el 36% y el 74%, lo que podría generar una sensación de calor moderada. Sin embargo, la brisa que soplará desde el este, con velocidades que alcanzarán los 20 km/h, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esta ausencia de precipitaciones, combinada con el cielo despejado, hace de hoy un día ideal para disfrutar de actividades al exterior, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimas de alrededor de 11 grados . El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:09. La noche se presentará tranquila, con una brisa suave que hará que la temperatura se sienta aún más agradable.

Es importante mencionar que, aunque las condiciones meteorológicas son favorables, se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados durante las horas más cálidas del día y protegerse del sol, especialmente entre las 12:00 y las 16:00 horas, cuando la radiación solar es más intensa.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y ausencia de lluvias, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.