El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a media mañana, pero se espera que el sol brille intensamente, lo que contribuirá a un ambiente cálido.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas más cálidas. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (67%), irá disminuyendo a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 40% por la tarde. Esto sugiere que, a pesar del calor, el ambiente se sentirá relativamente seco, lo que puede ser un alivio para quienes disfrutan de actividades al aire libre.

El viento será otro factor a considerar hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del sur con velocidades que oscilarán entre los 13 y 20 km/h. A medida que el día progrese, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El ocaso se producirá a las 21:06, ofreciendo una hermosa puesta de sol que, junto con el cielo despejado, promete ser un espectáculo visual para los habitantes de Écija. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, un cielo mayormente despejado y un viento que, aunque presente, no será excesivo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.