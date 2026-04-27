El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Coria del Río se presentará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 29°C en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 58% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles más bajos hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. Sin embargo, la brisa que soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 6 y 17 km/h, proporcionará un alivio agradable, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto a la precipitación, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día, lo que significa que los residentes y visitantes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por condiciones climáticas adversas. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

El viento, que será predominante del este y noreste, alcanzará rachas de hasta 29 km/h en su punto máximo, lo que podría ser notable en áreas abiertas. Esta brisa puede ser especialmente refrescante durante la tarde, cuando las temperaturas son más altas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:10. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21°C hacia la noche, lo que hará que las condiciones sean agradables para actividades nocturnas.

En resumen, Coria del Río disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para salir y disfrutar de la naturaleza. Con temperaturas agradables, baja probabilidad de lluvia y una brisa suave, es un día perfecto para disfrutar al aire libre, ya sea en un paseo por el parque, una comida en la terraza o simplemente relajándose en el jardín.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.