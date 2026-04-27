El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 15 grados a la 1 de la madrugada y bajando a 14 grados a las 2 de la mañana.

Durante la mañana, el termómetro se mantendrá en torno a los 13 grados, con una ligera tendencia a aumentar hacia el mediodía, donde se prevé que la temperatura alcance los 19 grados. La tarde será cálida, con máximas que podrían llegar a los 27 grados entre las 5 y las 6 de la tarde, lo que sugiere un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 100% a las 7 de la mañana, pero disminuirá gradualmente a medida que avance el día, estabilizándose en un 52% hacia la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será fresca y húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y cálido.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. A partir de la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 28 km/h a las 8 de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los cordobeses disfruten de un día sin interrupciones climáticas.

En resumen, Córdoba vivirá un día de clima mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura a la tarde. Es un día propicio para salir, disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, ya que las condiciones meteorológicas serán favorables y sin riesgo de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.