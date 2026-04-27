El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, se prevé un tiempo mayormente estable en Castilleja de la Cuesta, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 19 y 28 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance la mañana, las temperaturas irán aumentando, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, donde se espera que el termómetro marque hasta 28 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 59% por la mañana y descendiendo a un 35% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será bastante agradable, sin un exceso de bochorno. La combinación de temperaturas cálidas y una humedad controlada hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 12 y 36 km/h, predominando de dirección este. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio adicional ante el calor. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan de manera ligera y cómoda, y consideren la posibilidad de llevar una chaqueta ligera para la tarde, cuando el viento pueda ser más fresco.

No se esperan precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque, deportes o simplemente relajarse en una terraza.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:10. Las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 19 grados a última hora de la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero seguirá siendo cómoda para disfrutar de la velada.

En resumen, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un día espléndido, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado, ideal para aprovechar al máximo las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.