El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, se presenta en Cartaya con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas iniciales rondarán los 17 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas siguientes. La humedad relativa será alta, alcanzando un 79% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas comiencen a aumentar, alcanzando los 21 grados hacia el mediodía. El cielo seguirá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en el horizonte, permitiendo que los habitantes y visitantes de Cartaya disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando desde el sur a una velocidad de 10 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a 14 km/h hacia el mediodía. Esta brisa suave será refrescante y contribuirá a que las temperaturas se sientan más agradables. A lo largo de la tarde, el viento cambiará de dirección, predominando del este y alcanzando velocidades de hasta 18 km/h, lo que podría generar un ambiente más dinámico.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 27 grados . La humedad comenzará a disminuir, lo que hará que la sensación térmica sea más confortable. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que las temperaturas desciendan gradualmente hasta los 18 grados hacia la medianoche.

El ocaso se producirá a las 21:14, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un atardecer espectacular. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 20 grados, lo que hará que sea ideal para paseos nocturnos o actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es propicio para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la belleza natural de la región.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.