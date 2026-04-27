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El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Carmona según los datos de la AEMET

El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 15 grados a media mañana.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que podría llegar hasta los 26 grados en su punto máximo, lo que sugiere un día cálido y soleado. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 55% por la mañana y descendiendo a un 40% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más llevadera.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 30 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h en las horas más activas del día. Este viento fresco será un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Carmona pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:08 horas.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que aportará frescura. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.

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