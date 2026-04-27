El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Cabra, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 15 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 24 grados durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

A medida que avance el día, se prevé que el cielo permanezca mayormente despejado, aunque se presentarán momentos de poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde. La temperatura se mantendrá en un rango cómodo, con mínimas de 15 grados y máximas que alcanzarán los 24 grados, lo que será ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa, que comenzará en un 81% por la mañana, disminuirá a lo largo del día, alcanzando un 43% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de confort.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección variable, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es nula durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Cabra pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para salir a pasear, realizar actividades deportivas o simplemente disfrutar del aire libre.

La probabilidad de tormentas también es inexistente, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado. A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera para las 21:04. La temperatura descenderá gradualmente, alcanzando los 17 grados hacia la noche, lo que hará que las temperaturas sean agradables para actividades nocturnas.

En resumen, hoy en Cabra se presenta como un día ideal para disfrutar del buen tiempo, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a los ciudadanos aprovechar al máximo las horas de luz y calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.