El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

Hoy, 27 de abril de 2026, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, especialmente en las horas centrales, donde las temperaturas alcanzarán su punto máximo.

La temperatura comenzará en torno a los 18 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 17 grados a la 01:00 y 16 grados durante las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 28 grados a partir de las 15:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre. Por la tarde, las temperaturas se mantendrán en torno a los 27 grados, descendiendo gradualmente hacia la noche.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 60% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles más bajos en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. A medida que se acerque la tarde, la humedad se situará en torno al 40%, lo que permitirá que el tiempo se sienta más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 39 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se experimentarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante las altas temperaturas. Este viento también podría generar algunas rachas más intensas, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones en el día de hoy, lo que significa que los habitantes de Las Cabezas de San Juan podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Con el orto a las 07:33 y el ocaso a las 21:09, los residentes tendrán muchas horas de luz solar para aprovechar. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo que ofrece la primavera en Las Cabezas de San Juan.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.