El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 18 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando los 17 grados entre las 02:00 y las 03:00.

A partir de las 04:00, la temperatura comenzará a descender un poco más, estabilizándose en torno a los 16 grados hasta las 06:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 20 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 28 grados entre las 16:00 y las 17:00. Este ascenso térmico se verá acompañado de un aumento en la nubosidad, que pasará de poco nuboso a nubes altas a partir de las 06:00, manteniéndose así durante gran parte de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 58% a las 00:00 y disminuyendo a un 39% hacia las 15:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día. A partir de las 18:00, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 55% a las 22:00.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este-noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 21 km/h durante la mañana y la tarde. Las rachas máximas se registrarán entre las 09:00 y las 10:00, alcanzando hasta 36 km/h. Esta brisa será refrescante y ayudará a mitigar la sensación de calor en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Bormujos pueden disfrutar de un día seco y soleado. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y despejado.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy se presenta como una jornada ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y una brisa suave que hará que el día sea aún más placentero.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.