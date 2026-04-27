El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bailén según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 27 de abril de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados a las 2 de la tarde.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 41% y aumentando gradualmente hasta un 54% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 27 grados hacia las 5 de la tarde, lo que proporcionará un tiempo cálido y agradable para actividades al aire libre.
El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 15 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento sea más suave, aumentando su intensidad a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h. Esto puede proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo de toda la jornada, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:02. La noche se presentará fresca, ideal para paseos nocturnos o actividades al aire libre.
En resumen, Bailén disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades al aire libre o simplemente relajarse bajo el sol.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.
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