El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Baeza se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 55% y descendiendo gradualmente hasta un 41% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será bastante confortable, ideal para actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones es notable, ya que se prevé un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 17 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde, alcanzando rachas de hasta 37 km/h. Este viento, aunque moderado, puede aportar una sensación refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día.

A medida que el sol avance en su trayectoria, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura, combinado con el cielo despejado, hará que la sensación de calor sea notable, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como el uso de protector solar y mantenerse hidratados.

Hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 21 grados a las 9 de la noche. El ocaso se producirá a las 21:01, marcando el final de un día que promete ser ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico de Baeza o cenas en terrazas.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy es perfecto para disfrutar de la primavera, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día propicio para salir y disfrutar de la belleza de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.