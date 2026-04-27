El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, en Baena, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se prevé que el termómetro marque alrededor de 25 grados. Este clima cálido será ideal para actividades al aire libre, ya que la sensación térmica será agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo a un 36% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, no se experimentará una sensación de bochorno, lo que contribuirá a un día confortable para los baenenses.

En cuanto al viento, se anticipa que sople de manera constante desde el este, con velocidades que variarán entre 6 y 14 km/h. Durante la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 28 km/h. Este viento fresco será un alivio ante las temperaturas más altas y ayudará a mantener un ambiente agradable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que avance la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero estas no afectarán la claridad del día. La puesta de sol se producirá a las 21:03, ofreciendo un espectáculo visual que se podrá disfrutar sin la interferencia de nubes densas.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. Los habitantes de Baena pueden aprovechar al máximo este día primaveral, ya que las condiciones meteorológicas son perfectas para salir y disfrutar de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.