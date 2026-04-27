El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Ayamonte se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondan los 18 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 27 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% por la mañana y descendiendo a un 38% durante la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más placentera, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 18 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas costeras. Este viento del sur también puede contribuir a un aumento en la sensación de calor, por lo que es aconsejable tomar precauciones.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin previsión de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que garantiza un día seco y soleado, ideal para paseos por la playa o actividades familiares en parques y espacios abiertos.

La puesta de sol se producirá a las 21:15, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. Con un cielo despejado, los colores del ocaso prometen ser vibrantes y dignos de admirar.

En resumen, Ayamonte disfrutará de un día cálido y soleado, con temperaturas agradables y un viento que, aunque moderado, puede ser un alivio en las horas más calurosas. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo lo que la primavera tiene para ofrecer.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.