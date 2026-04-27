El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, se presenta en Arahal con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 17 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 27 grados hacia las 5 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 39% y el 86%, lo que podría generar una sensación de calor moderado, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa suave que se prevé, con vientos provenientes del sureste, ayudará a mitigar el calor.

En cuanto a la velocidad del viento, se anticipa que alcance hasta 22 km/h en las horas de mayor actividad, lo que contribuirá a un ambiente fresco y agradable. A lo largo del día, la dirección del viento variará, predominando del sureste y este, lo que es típico en esta época del año en la región. No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de Arahal pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

Por la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:08. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 11 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para el descanso nocturno.

En resumen, el tiempo en Arahal para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado. La ausencia de precipitaciones y la presencia de una brisa suave hacen de este un día perfecto para salir y disfrutar de la primavera en su máximo esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.