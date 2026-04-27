El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Andújar se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados a media mañana.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 44% y aumentando gradualmente hasta un 64% en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando un máximo de 27 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por un cielo despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera efectiva.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el este, con velocidades que oscilarán entre 8 y 16 km/h. Durante la tarde, se registrarán ráfagas de hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante el calor. La dirección del viento, predominantemente del este, contribuirá a mantener el ambiente seco y despejado, sin probabilidades de precipitaciones a lo largo del día.

La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no se esperan interrupciones en las actividades al aire libre. Este clima favorable es ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en espacios abiertos. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los paisajes de la zona sin obstáculos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:03. La noche se presentará fresca, con temperaturas que continuarán bajando, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En resumen, Andújar disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará frescura y sin riesgo de lluvias.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.