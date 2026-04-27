El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Almonte se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable inicio de jornada. Durante las primeras horas, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 19 grados hacia el mediodía.

A lo largo de la tarde, el cielo se cubrirá con nubes altas, pero sin riesgo de precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un pico de 27 grados en las horas más cálidas. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 63% por la mañana y descendiendo a un 39% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más llevadera.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente del noreste con velocidades que oscilarán entre los 12 y 18 km/h. En las horas de mayor actividad, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde. Este viento también podría generar un ligero oleaje en las zonas costeras cercanas, aunque no se anticipan condiciones adversas.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:12. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia la noche, lo que hará que la velada sea agradable para actividades al aire libre.

En resumen, el día en Almonte se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al exterior, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables. No se esperan lluvias, lo que permitirá que los residentes y visitantes aprovechen al máximo el día. Con un viento moderado y un cielo que se despejará por la noche, será un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.