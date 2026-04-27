El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, donde se prevé un incremento hasta los 27 grados, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 77% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 40% en las horas más cálidas. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 29 km/h en las horas centrales, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante las altas temperaturas. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, permitiendo que los residentes y visitantes de Aljaraque disfruten de un día sin preocupaciones meteorológicas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia las 7 de la tarde. La noche se presentará con un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco, ideal para paseos nocturnos o actividades familiares al aire libre.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.