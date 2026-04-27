El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, La Algaba se despertará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C a las 18°C, proporcionando un ambiente fresco y agradable para comenzar la jornada. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando hasta los 29°C en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 52% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 33% en las horas de la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del sol sin incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 10 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría ofrecer un alivio refrescante en medio del calor. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente en áreas abiertas.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin previsión de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no se esperan sorpresas meteorológicas que interrumpan los planes de los habitantes de La Algaba.

Por la noche, el tiempo se mantendrá agradable, con temperaturas que descenderán a unos 21°C. La humedad aumentará ligeramente, pero seguirá siendo cómoda para disfrutar de la velada. El ocaso se producirá a las 21:10, ofreciendo un hermoso espectáculo de colores en el cielo al caer la tarde.

En resumen, el día de hoy en La Algaba se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que aportará frescura. Es un buen momento para salir a pasear, practicar deportes o simplemente relajarse en el exterior.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.