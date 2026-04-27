El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Alcalá la Real disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y los 22 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 85% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 35% por la tarde. Esta reducción en la humedad contribuirá a que el calor se sienta más tolerable, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y protejan su piel del sol, ya que la exposición prolongada puede resultar incómoda.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del sureste con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento suave y constante será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades sin temor a cambios climáticos inesperados. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de vistas panorámicas de los alrededores.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso espectáculo estelar. La puesta de sol se producirá a las 21:02, marcando el final de un día soleado y cálido.

En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá la Real será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.