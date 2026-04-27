El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Alcalá de Guadaíra disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá a los habitantes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 15 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 28 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 36% y el 73%, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente durante las horas centrales del día. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas.

El viento soplará predominantemente del este, con velocidades que variarán entre 10 y 36 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser más fuerte en áreas abiertas, por lo que se aconseja precaución, especialmente en actividades como ciclismo o deportes al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que planean disfrutar de un día en el parque o realizar excursiones por la naturaleza. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la región.

El amanecer se producirá a las 07:33 y el ocaso será a las 21:09, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra hoy será mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar este día favorable, manteniendo siempre precauciones ante el calor y el viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.