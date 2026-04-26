El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

Hoy, 26 de abril de 2026, el tiempo en Úbeda se presenta mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 22°C por la tarde, lo que sugiere un día ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 78% en las primeras horas y disminuyendo a un 33% hacia la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será algo fresca, el calor se sentirá más intensamente a medida que la humedad disminuya. Los vientos soplarán desde el sur, con velocidades que variarán entre 6 y 17 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Sin embargo, hay una ligera posibilidad de tormentas en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque esta probabilidad es muy baja, con un 5%. Por lo tanto, es poco probable que se interrumpan las actividades al aire libre.

La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas y panorámicas de la ciudad y sus alrededores. Los amantes de la fotografía encontrarán en este día una oportunidad perfecta para capturar la belleza de Úbeda bajo un cielo claro y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17°C hacia las 23:00. La puesta de sol se producirá a las 20:59, ofreciendo un espectáculo visual que no debe perderse. La combinación de un cielo despejado y la caída del sol promete un atardecer espectacular.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave. No se prevén lluvias, lo que permitirá a los habitantes y visitantes disfrutar plenamente de lo que la ciudad tiene para ofrecer.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.