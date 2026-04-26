El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

El día de hoy, 26 de abril de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un panorama meteorológico mayormente cubierto. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto, y esta tendencia se mantendrá a lo largo de la jornada. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas hasta más tarde.

La temperatura durante la mañana se ha mantenido en torno a los 14 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados en las primeras horas de la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se prevé un ligero aumento, alcanzando hasta 20 grados en las horas centrales del día. Este aumento de temperatura puede resultar agradable, pero la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se sitúa en niveles altos, alrededor del 80%, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En las horas de la tarde, se anticipa que el viento alcance rachas de hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad.

La probabilidad de precipitación es baja en las primeras horas, con un 20% de posibilidad de lluvias ligeras en la mañana y un aumento a un 75% en la tarde, lo que sugiere que podrían presentarse intervalos nubosos con lluvia escasa. Sin embargo, no se prevén tormentas significativas, aunque hay un 55% de probabilidad de que se produzcan en la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La humedad relativa también disminuirá, lo que podría hacer que la noche sea más fresca y agradable.

En resumen, el día en Priego de Córdoba se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas moderadas y un aumento en la probabilidad de lluvias hacia la tarde. Los habitantes deben estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas, especialmente en las horas centrales del día, donde la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.