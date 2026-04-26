El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

El día de hoy, 26 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, las nubes altas dominarán el cielo, pero no se anticipan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día seco y agradable. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 16 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados en las primeras horas.

A lo largo de la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados. La humedad relativa será alta al inicio del día, alcanzando un 96% en la madrugada, pero irá disminuyendo gradualmente, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo a medida que avance la jornada. El viento soplará desde el sureste a una velocidad de 4 a 8 km/h, lo que proporcionará una brisa suave.

Durante la tarde, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 24 grados en su punto máximo. El cielo seguirá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. La humedad continuará disminuyendo, llegando a un 28% hacia el final de la tarde, lo que hará que el tiempo se sienta más fresco y agradable.

El viento se intensificará un poco, alcanzando velocidades de hasta 17 km/h desde el noreste, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados a las 22:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos.

En resumen, el día de hoy en Linares se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de un cielo claro y una brisa suave hará que sea un día ideal para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.