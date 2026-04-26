El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

El día de hoy, 26 de abril de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con pocas nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas moderadas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 16 grados , y se espera que descienda ligeramente a 13 grados en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando, alcanzando los 24 grados hacia las 16:00 horas, lo que sugiere un día cálido. La humedad relativa, que comienza en un 100% durante la madrugada, irá disminuyendo gradualmente, llegando a un 38% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

El viento soplará desde el este-noreste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 10 km/h, alcanzando rachas de hasta 24 km/h en las horas de mayor actividad. Esta brisa suave será un alivio ante el calor, haciendo que las temperaturas se sientan más agradables. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias y se podrá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 17:00 horas, con un termómetro que podría marcar hasta 26 grados . A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, llegando a 19 grados hacia las 23:00 horas.

La puesta de sol se producirá a las 21:01 horas, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Bailén podrán disfrutar. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la velada sea ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Bailén para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo las horas de luz solar.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.