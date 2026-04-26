El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

Hoy, 26 de abril de 2026, Baeza se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo a un 34% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura matutina se irá disipando conforme avance el sol. La combinación de temperaturas agradables y una humedad controlada hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 8 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en los momentos más cálidos del día. Este viento, aunque moderado, podría ser notable en áreas abiertas, así que se recomienda tener precaución si se planea realizar actividades que requieran estabilidad, como el ciclismo o el senderismo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Baeza pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad para observar las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:00 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo de hoy en Baeza será mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo o una reunión con amigos en un parque.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.