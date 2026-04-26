El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Andújar según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 26 de abril de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, con algunas variaciones en el estado del cielo. Durante las primeras horas de la mañana, se observarán nubes altas, especialmente entre las 00:00 y las 02:00, pero a medida que avance la jornada, el cielo se despejará, ofreciendo un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 13°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 26°C en las horas más cálidas de la tarde.
La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 91% a las 00:00 y subiendo hasta un 100% entre las 02:00 y las 04:00. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 35% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las primeras horas del día serán frescas y húmedas, el tiempo se tornará más seco y cálido conforme se acerque la tarde.
En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 5 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 21:00 y las 22:00, con vientos provenientes del noreste que podrían alcanzar hasta 39 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas de la tarde y la noche.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de la lluvia. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y seco.
A medida que se acerque el ocaso, que tendrá lugar a las 21:02, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22°C a las 21:00. La noche se presentará fresca, ideal para disfrutar de un paseo o una cena al aire libre.
En resumen, Andújar disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, aprovechando el tiempo primaveral que caracteriza a esta época del año.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.
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