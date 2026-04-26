El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

Hoy, 26 de abril de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, con algunas variaciones en el estado del cielo. Durante las primeras horas de la mañana, se observarán nubes altas, especialmente entre las 00:00 y las 02:00, pero a medida que avance la jornada, el cielo se despejará, ofreciendo un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 13°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 26°C en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 91% a las 00:00 y subiendo hasta un 100% entre las 02:00 y las 04:00. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 35% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las primeras horas del día serán frescas y húmedas, el tiempo se tornará más seco y cálido conforme se acerque la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 5 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 21:00 y las 22:00, con vientos provenientes del noreste que podrían alcanzar hasta 39 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de la lluvia. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y seco.

A medida que se acerque el ocaso, que tendrá lugar a las 21:02, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22°C a las 21:00. La noche se presentará fresca, ideal para disfrutar de un paseo o una cena al aire libre.

En resumen, Andújar disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, aprovechando el tiempo primaveral que caracteriza a esta época del año.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.