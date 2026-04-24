El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente nublado este 24 de abril de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo al amanecer, aunque no se esperan precipitaciones significativas durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de un ligero descenso de la temperatura hacia la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 65% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en torno al 50-60% durante la tarde y la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos soplarán desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 20 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente en el periodo comprendido entre las 20:00 y las 22:00 horas, donde se estima un 70% de probabilidad de precipitaciones. Sin embargo, se prevé que estas sean escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, lo que significa que, aunque es posible que caiga alguna gota, no se espera que afecte significativamente las actividades programadas.

La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, aunque podría verse reducida brevemente en caso de que se produzcan algunas lluvias ligeras. Los ciudadanos deben estar atentos a los cambios en el tiempo, especialmente en la tarde y la noche, cuando la probabilidad de tormentas también aumenta, aunque se mantiene en un 20%.

En resumen, El Viso del Alcor vivirá un día de temperaturas agradables, con cielos mayormente nublados y la posibilidad de algunas lluvias ligeras por la tarde. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, pero se recomienda llevar un paraguas o impermeable por si acaso.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.