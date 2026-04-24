El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Utrera se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Durante las primeras horas, se presentarán nubes altas, que darán paso a un cielo muy nuboso en la mañana. A medida que avance la jornada, la nubosidad se mantendrá predominante, alcanzando un estado cubierto en la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 23 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 72% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas. Esto se traduce en una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que Utrera experimente lluvias escasas, especialmente en la tarde y la noche. La probabilidad de lluvia aumentará a un 25% entre las 08:00 y las 14:00, y alcanzará un 70% entre las 20:00 y las 02:00. Aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable que los ciudadanos lleven consigo un paraguas o impermeable, ya que podrían presentarse chubascos ligeros.

El viento soplará desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en combinación con la humedad.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, situándose alrededor de los 18 grados . La visibilidad se mantendrá adecuada, aunque la combinación de nubes y posibles lluvias podría afectar temporalmente la claridad del cielo.

En resumen, Utrera experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, pero con la posibilidad de lluvias ligeras en la tarde y la noche. Se aconseja a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de las temperaturas primaverales, mientras se toman precauciones ante la posibilidad de chubascos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.