El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Úbeda según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 24 de abril de 2026, Úbeda se prepara para un día marcado por un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, dando paso a un ambiente cubierto, especialmente en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados.
La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 52% por la mañana y alcanzando hasta un 88% en las horas previas a la noche. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría generar una sensación de incomodidad para algunos, especialmente en las horas más cálidas del día.
En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia aumente significativamente en la tarde, con un 95% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en total. A partir de las 16:00 horas, se prevé que las condiciones se tornen más inestables, con la posibilidad de tormentas aisladas. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 70% durante este periodo, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para posibles descargas eléctricas y ráfagas de viento.
El viento soplará desde el suroeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 5 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h. Esto podría contribuir a una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 16 grados a las 22:00 horas. La nubosidad persistirá, y las lluvias ligeras podrían continuar, aunque con menor intensidad. Los ciudadanos de Úbeda deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y considerar llevar paraguas si planean salir, especialmente en la tarde y la noche, cuando las condiciones climáticas son más propensas a cambios.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.
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