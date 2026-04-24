El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Tomares se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con una mezcla de nubes altas y nubosidad densa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, que darán paso a un ambiente cubierto durante la mayor parte del día. A medida que avance la tarde, la nubosidad se mantendrá, aunque se prevén intervalos de nubes que podrían permitir algunos claros momentáneos.

Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 23°C en las horas centrales del día. A medida que se acerque la noche, se espera que la temperatura descienda a unos 18°C. La sensación térmica será moderada, con un aumento de la humedad relativa que se situará en torno al 74% en las primeras horas, descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, pero volviendo a aumentar hacia la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia sea baja durante la mayor parte del día, con un 20% de probabilidad en las primeras horas y aumentando a un 50% hacia la tarde. Sin embargo, las cantidades de precipitación esperadas son escasas, con un total acumulado de aproximadamente 0.9 mm hacia la tarde y 0.7 mm en la noche. Esto sugiere que, aunque hay posibilidad de lluvia, no se anticipan lluvias intensas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 21 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 20 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más cálidas.

La visibilidad se mantendrá buena, aunque podría verse ligeramente afectada por la nubosidad. Los amantes de las actividades al aire libre deben estar preparados para un tiempo cambiante, con la posibilidad de que se presenten chubascos ligeros en la tarde. Es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia.

En resumen, Tomares experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas agradables, aunque con la posibilidad de algunas lluvias ligeras. La combinación de nubes y viento del suroeste creará un ambiente fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para las condiciones cambiantes.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.