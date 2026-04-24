El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y nubosidad variable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora hacia la tarde, donde se espera que las nubes altas sean más prominentes. Sin embargo, la mayor parte del día se caracterizará por un manto de nubes que podría limitar la visibilidad del sol.

Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 24°C durante la tarde. Este rango térmico sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21°C hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 56% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. A medida que la tarde avance, la humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hacia la tarde existe una probabilidad del 50% de que se produzcan algunas lluvias escasas, especialmente en las horas cercanas al ocaso. Se recomienda estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que la probabilidad de tormentas es también del 50% en el mismo periodo.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 21 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de mayor actividad. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas agradables y una ligera posibilidad de lluvias hacia la tarde. Se aconseja a los ciudadanos disfrutar del día, pero estar preparados para cambios en las condiciones meteorológicas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.