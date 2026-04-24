El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, La Rinconada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 18 grados que descenderá ligeramente a lo largo del día, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas más cálidas. La sensación térmica se verá influenciada por la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 62% al inicio del día y descenderá gradualmente hasta el 50% por la tarde.

A medida que avancen las horas, se espera que el cielo continúe cubierto, con intervalos de nubes altas que podrían permitir la aparición de algunos claros temporales. Sin embargo, la probabilidad de precipitación aumentará hacia la tarde, especialmente entre las 20:00 y las 02:00, donde se estima un 55% de probabilidad de lluvia. Aunque la precipitación acumulada será escasa, con un total de 0.6 mm pronosticados, es recomendable que los ciudadanos lleven consigo un paraguas o impermeable si planean salir.

El viento soplará del suroeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 23 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avance la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 19 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. La dirección del viento variará, pero se mantendrá predominantemente del suroeste, lo que podría influir en la sensación térmica.

La humedad se mantendrá relativamente alta, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas de lo que realmente son. A medida que el día avance, la combinación de nubes y viento podría generar un ambiente algo inestable, aunque no se prevén tormentas severas. La probabilidad de tormenta se mantiene en un 15% durante la mañana y un 20% por la tarde, lo que sugiere que, aunque hay posibilidades de actividad eléctrica, no se espera que sea significativa.

En resumen, La Rinconada experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables y una ligera posibilidad de lluvia hacia la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para un tiempo variable y disfrutar de las temperaturas primaverales, manteniendo un ojo en el cielo por si se presentan sorpresas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.